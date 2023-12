Eesti saalijalgpallikoondis sai uue peatreeneri Soomest

Eesti Jalgpalli Liidu saalijalgpalli tehnilise juhi Teet Allase sõnul sooviti saalikoondisele anda uue peatreeneri toomisega uus start. „Peatreeneri otsimine sai alguse soovist tuua meie saalikoondise treeneritele ja mängijatele uus hingamine ja leidsime, et Mikko ja Ville on selleks õiged inimesed. Mikko on olnud väga heal tasemel mängija, Ville on justkui motivaator-treener ning nad mõlemad on alustanud just sealt kohast, kus oleme meie praegu,“ selgitas Allas. „Püüame nende teadmised ja kogemused Eesti saalikoondise juures maksimaalselt ära kasutada ning lisaks kõigele kasvatada enda meeskonnas võitjamentaliteeti.“