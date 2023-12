Unistus edasipääsust elab: Eesti naiste jalgpallikoondis seljatas võõrsil Kasahstani ja pikendas rahvuste liigas võiduseeriat

Eesti naiskonnal on C-divisjoni neljandas alagrupis vähemalt teine koht tagatud. Eestil on viie mänguga kirjas 10 punkti. Käsil on kolmemänguline võiduseeria, kui järjest alistati armeenlannad 4:1 ja 5:1 ning nüüd saadi ühe väravaga jagu kasahhitaridest.