Suur tagasitulek: vanameister Rafael Nadal lõpetab ligi aastase võistluspausi

37-aastane hispaanlane vigastas tänavu jaanuaris Austraalia lahtise teises ringis puusa ning pole sellest ajast saadik võistlustel osalenud. Maailma edetabelis on endine esinumber langenud 663. reale.

Reedel teatas Nadal, et naaseb vigastuspausilt samuti Austraalias, kui osaleb 31. detsembrist 7. jaanuarini toimuval Brisbane’i ATP turniiril. „Pärast aastast pausi on aeg tagasi tulla. Näeme Brisbane’is,“ sõnas tennisist sotsiaalmeedias. Brisbane’i turniir on hea ettevalmistus uue aasta esimesele suure slämmi turniirile, mis peetakse Melbourne’is 14. - 28. jaanuarini.

Nadal pole Austraalia lahtistel osalemist ise kinnitanud, aga oktoobris teatas võistluste tegevjuht Craig Tiley, et vanameister on seal kohal. „Rafael on suurema osa aastast eemal olnud, aga olen temaga viimastel päevadel rääkinud ja ta kinnitas, et ta tuleb (Austraalia lahtistel) tagasi. See on suurepärane, oleme väga elevil,“ rääkis Tiley.

BBC meenutab, et Nadal on varasemalt teatanud, et 2024 jääb tema karjääri viimaseks hooajaks.

Nadal on võitnud 22 suure slämmi turniiri. Austraalia lahtistel on ta parimaks kroonitud 2009. ja 2022. aastal.