Hyundai pealik võrdles Tänakut ja Verstappenit. Neuville: tean väga hästi, et meil on võrdsed tingimused

„Kui Ott [Tänak] oleks vormel ühes, olen üsna kindel, et ta sõidaks Red Bull Racingu meeskonnas. Sellist inspiratsiooni ma tahan näha ka Hyundais. Oleksime nagu väike Red Bulli meeskond ja Ott Tänak oleks meie Max [Verstappen],“ lausus Abiteboul novembris enne hooaja viimast etappi Jaapanis.

DirtFish uuris Jaapani ralli ajal prantslaselt, kas tema sõnavõtt tähendab, et Tänak on uuel aastal kindel esinumber. „Ei, see ei tähenda kohe seda. Iga kord, kui Red Bulli või Max Verstappenit meedias mainid, muutub see millekski teiseks kui arvasin,“ sõnas Abiteboul. „Peaksin seda teadma.“

„See konkreetne intervjuu puudutas Otti. Pidasin silmas, et tiim vajab, et sõitjad - eriti Ott - meid edasi suruks. Seda sarnasel viisil nagu Max on Red Bulli viimastel aastatel edasi surunud ja nüüd näeme, kuhu nad on jõudnud,“ viitas endine Renault’ F1 pealik Abiteboul asjaolule, et Verstappen ja Red Bull on viimast paari vormel 1 aastat täielikult valitsenud.

„See ei tähenda, et Thierry ei suru, aga tema on olnud meeskonnaga 10 aastat,“ jätkas Hyundai bosss. „Kui oled vana paar ja kümme aastat koos olnud, muutud liiga rahulolevaks. See ei ole ei Thierry ega meie süü.“

Abiteboul lisas, et autospordis ongi vaja meeskonda ja süsteemi mugavustsoonist välja suruda. „Idee ongi, et Ott toob veidi ebamugavust juurde ja seda pidasingi Maxi võrdluse all silmas.“

Neuville ise Abitebouli sõnavõtust suurt numbrit ei teinud. „Tegime just nalja selle üle. See tuli kuskil välja, aga tean väga hästi, et oleme (Otiga) võrdsetes tingimustes ja tema (Cyril) on seal, et olukorda juhtida. Eks ühel hetkel saab tal raske olema, aga usun, et meil on kõigil samad vahendid ja sama informatsioon,“ märkis belglane.