Jarl Magnus Riiber on kaalunud karjääri lõpetamist: võtsin juba korra FIS-iga ühendust

Nimelt kipub kahevõistlejal tihti õlg liigesest välja tulema. Viimati juhtus see möödunud nädalal Rukal neljapäevasel proovivõistlusel. Tema nädalavahetusele see väliselt halvasti ei mõjunud, sest norralane sai reedesel MK-etapil teise koha ning jäi alistamatuks nii laupäeval kui ka pühapäeval.

Mõistagi on siiski tegu tõsise probleemiga ning Riiber on varasemalt tunnistanud, et on mõelnud ka karjääri lõpetamisele, vahendas NRK. Riiber rääkis kodumaa meediale, et võttis eelmisel nädalal pärast proovivõistlusel tekkinud probleemi emotsiooni ajendil ühendust koguni FIS-i (rahvusvaheline suusaliit) juhtidega, et uurida, kas neil oleks talle vajadusel tööd pakkuda.

„Kuulsin, et neil on tööd pakkuda. Võtsin kiirelt ühendust,“ avaldas Riiber NRK-le. „Kõigest nädal hiljem tundub selline tööotsimine juba üsna veider. See ei olnud minu uhkeim hetk, aga mul oli üsna vähe usku endasse.“

„Olen pühendanud kogu elu tippspordile. Asjad sõltuvad sellest, kas mul läheb hästi või halvasti,“ tõdes kaheksakordne maailmameister. „Mul on vaja pere üleval hoida, nii et emotsiooni ajendil käib palju tundeid seest läbi.“

FIS-i kahevõistluse võistlusdirektori Lasse Ottesen kinnitas, et Riiber võttis tõesti möödunud nädalal ühendust. „Ta ütles mulle, et kui tööd jagub, on ta sellele avatud. Võtsin seda esialgu naljana, aga nägin ta näost, et see polnud sugugi nali,“ rääkis ametnik, lisades, et vajadusel leiab tulevikus Riiberile FIS-is kindlasti tööd. „Jarli-suguse mehe liitumine meie süsteemiga oleks väga äge. Loodame, et tema õlad peavad siiski pikalt vastu.“

Riiber kinnitas samuti, et ei teinud möödunud nädalal töö otsimisega nalja. „Olen viimastel kuudel palju ohverdanud, et vormi saada. Kui see (õla liigesest välja nihkumine) juhtus, mõistsin, et lootusetu on teha tippsporti kui ei saa hüpata. Olin juba vaimselt valmis, et hooaeg on läbi,“ meenutas ta Soomes kogetud.