USAst naasev Eesti korvpallur liitub Viimsiga

Viimsi peatreener Valdo Lips on mõistagi elevil, et Viimsi tagaliin saab tugevat täiendust: „Pärast Roni vigastust on tagaliinis olnud kehadest puudu ja Marteni liitumisega saame rotatsiooni laiemaks. Nagu kõigilt teistelt noormängijatelt, ootan ka Martenilt eelkõige head kaitsemängu. Kui see on paigas, loksub kõik muu ka omale kohale.“

Viimsi klubi juht Tanel Einaste selgitab otsuse tagamaid: „Gerriti täpselt teadmata pikkusega vigastuspaus ja Roni hooaja lõpetanud vigastus lõid meie read ka tagaliinis sassi. Kui kontakt Marteniga veel tema Ameerikas olles tekkis, tundus see meile huvitav võimalus. See paar nädalat, mis Marten on meiega treeninud on, näitab, et ta sobitub hästi meie süsteemi ning ka tema tunneb ennast meie protsessis hästi. On märgiline, et veel üks Eestisse naasev mängija on valinud oma karjääri jätkamiseks just Viimsi klubi. See tähendab, et oleme oma tegemistega silma jäänud ja meie juurde tahatekse tulla.“