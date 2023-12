FOTOD | Kristjan Ilves tegi Lillehammeri MK proovivoorus hea õhulennu

Kui nädala alguses selgus, et positiivse koroonatesti on andnud Norra kahevõistlejad Espen Björnstad, Simen Tiller ja Espen Andersen, siis nüüd on NRK andmetel haigete nimekirja lisandunud ka Hanna Midstundstad. Teiste norralaste - sealhulgas Ilvese - testid on olnud negatiivsed.