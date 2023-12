Bolšunovi treener: kui võidame Ukraina erioperatsiooni, pääseme taas rahvusvahelisse sporti

Borodavko, kes on tuntud ka suusatähe Aleksandr Bolšunovi isikliku treenerina, rõhutas, et Venemaa suusatajad valmistuvad hetkel 2026. aasta olümpiamängudeks ega looda lähiajal rahvusvahelise suusaliidu FIS-i võistlustele pääseda.

„Kuni poliitikud ei jõua kokkuleppele, ei tee spordiorganisatsioonid ise midagi, et venelasi tagasi lubataks. FIS-i presidendil pole lihtsalt võimu seda probleemi lahendada. Aga isegi kui tal sellised volitused oleks ja ta ütleks, et me lubame venelasi, siis teataks norralased lihtsalt, et nad ei anna meile viisat. Soomlased on põhilised piirid sulgenud ega luba Venemaa passiga inimesi riiki. Kõik FIS-i otsused rikutakse ära üksikute riikide poliitilise juhtkonna otsustega,“ kurjustas Borodavko.