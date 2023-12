Soome hokikoondislast ähvardab eluks ajaks ratastooli jäämine

Rootsi meistriliiga klubi HV 71 esindav Hakala sai raske trauma eelmise nädala reedel peetud kohtumises Djurgårdeniga, kui kukkus ja libises peaga vastu väravaposti.

Soomlannat opereeriti juba järgmisel päeval. Neljapäeva õhtul teatas ta Instagramis, et on altpoolt rindkere halvatud. Lisaks on tema käte funktsionaalsus halvenenud.

„Siiani on raske aru saada, et mis juhtus, et mul on väravapostiga kokkupõrkest nii tõsised tagajärjed. Vähe sellest, et ma pean jäähoki mängimise lõpetama, võib-olla pean kogu ülejäänud elu ratastoolis istuma,“ kirjutas Hakala.

Soomlanna tänab oma perekonda ja inimesi üle maailma, kes on talle häid soove saatnud.

„See olukord on muidugi karm, aga ma ei karda sellega silmitsi seista. Ma ei tea, mida ma järgmiseks teen, aga ma tean, et see saab olema kuradi äge,“ lisas Hakala, kes on Soome koondisega võitnud kaks olümpiapronksi ning maailmameistrivõistlustelt hõbeda ja pronksi. Rahvuskoondises jõudis ta pidada 126 kohtumist.