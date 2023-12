Kogenud rallisõitja maalis MM-sarja tulevikust sünge pildi

„See on parem kui WRC auto“

„Kona EV on kiire ja toretsev auto. Heli on ainus puuduv element. Meil on seda ka vaja, sest tegutseme meelelahutustööstuses. See on parim auto, millega ma kunagi sõitnud olen. See on parem kui WRC auto. Raskuskese on all, nii et auto juhitavus on fantastiline,“ kiidab Paddon Hyundai masinat.