Mees maastike rüpest. Arne Kivistik 90!

Tartu Ülikoolis enam kui poolsada aastat töötades oli tal kõige selle teoks tegemiseks võrratu keskkond, kus saigi siis kõikvõimalikku maastikel liikumise lusti pakkuda, kellele vaid. Mistahes erialade tudengid, aga sama innukalt ka nende õppejõud ei saanud kõrvale jääda, kui Arne tuli taas ja taas mingite uute ideedega. Kõigi nende orienteerumispäevakute ja liikumiskampaaniate osas ei läinud kaua, kui sellest oli innustunud kogu Tartu. Linna ja selle ümbruse liikumisvõimaluste maksimaalse ärakasutamise kõrval oli Kivistiku suurimaks „mängumaaks“ siiski Kääriku.

Ehkki orienteerumisguruna pole Eestis paikkonda, kus ta poleks kaardiga ringi lipanud, siis algusaastatest Käärikule tulnuna kujunes just kõik siinne talle piiramatute võimaluste kandiks. Arne koos kolleegidega mõistis, et siinne maastik on selline väärtus, millest peaks osa saama iga siiajõudnu. Kõik need, kes ikka enam ja enam veendusidki Käärikul olemise võlus, ei osanud aimatagi, et mingi imelise raja, hea orienteerumiskaardi või lausa omapärase nimega lihtsa kohaviida ülespaneku taga oli ikka Arne mõttelend ja tegusemistahe... Et ikka midagi meelde jääks ja harjumuseks tekitaks...

On võimatu üles lugeda kõiki Arne sisukaid artikleid, häid ja ladusas keeles kirja saanud õpiraamatuid, võrratuid miljööfotosid, mis kõik olid selle aja kasinate võimaluste kiuste ometi nii hääd, et väärivad nüüdki ikka ja jälle vaatamist ning ülelugemist. Ülimalt tänuväärne, et Arnel jagus aega ning jaksu , et ette võtta veel ka oma viimane ja väga sisukas raamat „Vanad ajad, vanad rajad“, kus on kirja saanud üks unustamatu osa tema elutööst ning paljudest seikadest ja arengulugudest...

Aga suurmeeste nagu Arne puhul on tavakohane, et nende uskumatust toimekusest ja vaimsusest jagub alati meile paljudele midagi väga väärtuslikku. Juubilar Arne sõnum meile, tema kaasteelistele oli ja on: mine ja naudi liikumist maastike rüpes! Lõppeva liikumisaasta puhul on see nii värske ja väärt soovitus...