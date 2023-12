Norra on Šmigun-Vähi endise konkurendi MK-sarja naasmisest hämmelduses

„Soomes on palju suusatajaid ja sellepärast teeb mulle muret, et nende seis pole parem. Soome peaks olema sama hea kui Norra või Rootsi. Soome naiste murdmaasuusatamises on midagi valesti, mille tulemusena on Roponen sportlikult piisavalt hea koondise jaoks,“ leiab Skinstad.