Florast lahkuv Jürgen Henn: „Klubi ei otsinud pärast rasket momenti minuga kontakti ja asi kustus loomulikult“

Viimasel kahel hooajal Eesti meistriks kroonitud Henni sõnul ei soovinud ta nui neljaks Floraga hüvasti jätta, kuid samas tunnistas juhendaja, et ilmselt on tema lahkumine mõlema osapoole jaoks kasulik.

Millal sul tekkis esimest korda mõte, et on aeg klubist lahkuda?

See tekkis siis, kui meil oli korraks suvel keerulisem periood, aga kuidagi läks nii, et suutsime hooaja ikkagi üle elada. Ühel hetkel klubi lihtsalt ei kaasanud mind oma tegemistesse nii nagu varem. Meeskonna komplekteerimise vestlustes ma ei rääkinud enam üldse kaasa ja mind ei hoitud asjadega kursis. Klubi ei andnud märku, et võiksime jätkata ja lahkumine tundus mõlema jaoks kuidagi naturaalne.