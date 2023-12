Thomas Häberli: „Olen alati tahtnud Eesti jalgpallile parimat. Kui keegi ütleb, et sellest ei piisa, siis ma lahkun“

Just sel kuupäeval koguneb Eesti jalgpalli liidu juhatus kuulama peatreener Thomas Häberli aasta kokkuvõtet (loe: kaitsekõnet) ja arutama, kuidas edasi minna. Šveitslase lepingut alaliiduga pikendati tänavu suvel 2024. aasta lõpuni. Meedias on aga avalikult arutatud ja viidatud, et kandidaate sellele kohale on teisigi.

Häberli loeb samuti meediat ja tajub, et tema tool avalikkuse silmis kõigub. „Kui ma oleksin 20-aastane ja esimest aastat treener, oleks võibolla teistsugune tunne, aga mul on piisavalt kogemusi, et nende olukordadega toime tulla,“ rääkis ta täna pärastlõunal intervjuus Delfile ja Eesti Päevalehele.

Juba homme sõidab Häberli Hamburgi esindama Eestit 2024. aasta EM-i alagruppide loosimisel. Kuigi võimalus sinna pääseda on väike – selleks tuleb 21. märtsil Varssavis alistada tugev Poola ja viis päev hiljem Wales või Soome –, näeb protokoll ette, et ka Rahvuste liiga kaudu play-off’i pääsenud koondised oleksid tseremoonial kohal.

Häberli ei tee saladust, et tema soov alustatu lõpuni viia ehk 2022. aastal välja võideldud võimalus ajalugu teha on suur. Vabatahtlikult teatepulga üle andmine ei tule kõne alla. „Olen alati tahtnud Eesti jalgpallile parimat. Kui ühel päeval keegi ütleb, et sellest ei piisa, siis ma lahkun. Aga see hetk pole praegu. Võibolla 8. detsembril. Mina aga valmistun edasiseks nii, nagu seda tulebki teha,“ sõnas ta.