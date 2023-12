Valus pauk: Hugo Toomi hooaeg on põlvevigastuse tõttu lõppenud

Nüüd on selgunud karm tõde ehk mängija hooaeg on lõppenud. „Hugo sai teisipäevases mängus Riia VEFi vastu süütus olukorras vigastada ning kahjuks peame teatama, et tegemist on põlve eesmise ristatisideme rebendiga ning tänavusel hooajal teda rohkem platsil mängimas ei näe,“ teatas Kalev/Cramo sotsiaalmeedias.