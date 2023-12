AMETLIK | Paul Aroni karjäär jätkub F2-s

„Mul on väga hea meel liituda Hitechiga. See on väga oluline samm minu karjääris, mille teenisin välja tugeva hooajaga F3-s, kus saavutasin üldarvestuses kolmanda koha. Ootan Hitechi ridades enda arendamist põnevusega. Olen kindel, et suudame järgmisel aastal palju saavutada,“ kommenteeris Aron üleminekut Hitechi pressiteenistuse vahendusel.