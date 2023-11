Cristiano Ronaldot ähvardab üle miljardi dollari suurune hagi

Florida ringkonnakohtusse antud hagis väitsid Michael Sizemore, Mikey Vongdara ja Gordon Lewis, et nad olid Ronaldo Binance´i ja selle toodete reklaamimise tõttu märkimisväärses kahjumis.

Hagejad väidavad, et Ronaldo oleks pidanud avalikustama, kui palju talle lepingu eest maksti. Seda ta aga teinud pole. DeVere Groupi juht Nigel Green ütles, et juhtumi keskmes olevad probleemid ulatuvad kaugemale kui ainult üks jalgpallur. „On ülioluline mõista, et vaid Ronaldo süüdistamine lihtsustab keerukat küsimust,“ rääkis ta.