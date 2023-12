Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask: eelarve on pingelises seisus, olen tuleviku finantsolukorra pärast väga mures

Kui mõelda suuremalt ja tõsta rahva huvi korvpalli vastu Eestis, pakub saatejuht Kruus välja, et vaja oleks tuua suuremad mängud Eesti saalidesse nagu Euro Cup mängud. „Kutse ikkagi tuli. Paned välismaalased juurde ning saad täismaja,“ ütleb Kruus. „Eurocup’i mängude korraldamiseks on miinimum eelarve 2,5 miljonit. Töö selle nimel käib ning praegu ongi õige aeg, kus hakata sellega tegelema. Rohkem kui pool summat oleks vaja juurde panna sellele, mis meil praegu eelarves on,“ mainib Kask.

Keeruline on Eesti esindusmeeskonnal ka saaliga, sest korvpalliplatse tuleb rentida, et trenni teha ja mänge pidada. „Sellega on pahasti, vahepeal tunneme isegi, et oleme nagu kaltsakad ja käime mööda linna ringi, tingimused võiksid olla paremad.“

Eelarve teemad on tugevalt õhus ja Kask on korvpalliklubi finantsolukorra pärast väga mures, mitmed võimalused jäävad kasutamata puhtalt raha pärast. „Suur mure klubi järelkasvu osas on oma baasi puudumine, kust pihta hakata. Eelarve taha jääb enamasti kõik. Riik ja omavalitsus saaks teha sammukese edasi – nad küll toetavad koondiseid, aga klubi sport sellest ei võida. Kui nii edasi läheb, siis läheb raskeks, ei jaksa oma sõpru läbi helistada, et sponsorlust saada. Mingi hetk mängid ainult Eesti-Läti liigat.“

Kalev/Cramo jätkamise osas Eurosarjas on Kask kõhkleval seisukohal. „Eelmise hooaja näitel tean, mis kulud sellega kaasnevad, iga grupp tähendab 60 000€ väljaminekut. Eelarve on nii pingelises seisus praegu. Ühest küljest tahad ning see on äge, aga teisest küljest eelarve pitsitab ning sa ei saa jätta mängijaid sisse, keda tahaks.“ räägib Kask.

„Tuleb meeste ees mütsi maha võtta, väga äge tagasitulek. Selliseid asju väga tihti ei juhtu, eriti selliste meeskondade vastu. See on klubi ajaloo üks vingemaid võite, kui arvestada, kes oli vastane ning mis oli kaalul,“ jagab Kask.

Eelarve korvpalliklubil on kitsas, see on fakt ning toimub pidev rivaalitsemine teiste spordialadega, kes kuskilt raha saab. Eriti suur eelarveline lõhe on jalgpalliga.

„Võrreldes eurosarju, teeb see natuke nutuseks. Kui sa mängid konverentsiliigat jalgpallis, mis on tugevuselt umbes sama nagu FIBA Europe Cup korvpallis, mingi neljas tugevus Euroopas, siis seal saadakse kaotuse eest juba 300 000€ ja kui meie korvpallis jõuame nelja hulka, võidame ulmelisi tiime meie mõistes. Sel juhul saad liigalt hooaja lõpus vaid 6000€ toetust ,ise oled sisse pannud 200 000€. Käärid on liiga suured, eesmärk peaks olema Champions League – sealt tuleb mingil määral raha tagasi,“ räägib Kask.

Juttu tuli ka võimalikust Eesti korvpalli superklubi loomisest ning Kase sõnul on see viie aasta perspektiivis täitsa võimalik. Idee tasandil on asja arutatud juba kaks aastat. „Nõuab kõrgemates juhtkondades ja ettevõtetes lihtsalt otsust, et teeme selle ära,“ arvab Kask. Suurem eesmärk on klubi tegevjuhil aga see, et Kalev/Cramo fännid jõuaksid saalidesse ja toetaksid oma kohaloluga meeskonna mängijaid.