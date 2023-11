Pärnu peatreener Toomas Jasmin maandab võrkpallipingeid pintsliga: maalimiseta sõidaks katus ära

Ikka need Pärnu naised on tugevaks argumendiks – Toms Švans jäi naise pärast siia, sina... Aga räägiks su enda mängimisest ka veidi. Tulid Saaremaalt tolleaegsesse Eesti võrkpalli lipulaeva Pärnu ESS-i suurte lootustega saada tippmängijaks. Miks see unistus ei olnud määratud täituma?

Olen nõus jah. Võib-olla tõesti jäi ajast puudu, aga me ju suutsime näidata üksikuid häid mänge, mis tegelikult andsid lootust, et saame rohkem vastu neile. Ega meie puhul ongi nii, et peame kõik õnnestuma. Nii kui üks ansamblist välja kukub, on kohe väga raske nii Tartule kui ka Selverile vastu saada. See, et nad kõik seal bändis koos püsiksid, on minu teema. Ma ikka iseendale raputan tuhka pähe.

Arvan, et seal jäi ikkagi minu kui treeneri taha. Võistkond on olemas ja võistkond on hea, aga see, et ma ei suutnud neid Tartu vastu mängima saada, on minu teema, ma arvan.

Võrkpall viis ta omal ajal suvepealinna, aga ilma abikaasa Ingridita poleks Saaremaalt pärit Toomas Jasmin täna ilmselt pärnakas. Treeneriteele suunas teda juba 20(!) aastat tagasi Oleg Lazarev. Jasmin on tundnud võrkpalli sisse uppudes ka läbipõlemist, kuid väljakutse Pärnu esindusmeeskonnaga tegusid teha on pannud silmad taas särama.

Vaat see ongi see: kahjuks nad ei suuda teha enam. Ma ei tea, kindlasti on ka neid, kes suudavad, aga mul oli see õnn, et noored, kes minu all käisid, paljud neist suutsid seda teha. Ilma rutiini talumiseta ja igapäevaselt tehnika õppimiseta mängijaks ei saa. Seda on vaja teha, ja seda on vaja palju teha.

Minu mõte noortetööd tehes oli, et ilma tehnikata ei suuda keegi mängida. Seal on vajalik meeletu rutiinitaluvus, et viitsitakse seda söötu vastu seina ka teha.

Mul oli too aeg ka tervisega, täpsemalt põlvedega kehvasti. Aga mida rohkem ma siin gümnaasiumi ajal mängisin, seda enam sain ise aru, et mingit tippvõrkpallurit minust ei tule. Suunamine treeneritööle või olla 12. klassi või sõjaväkke mineku ajal, Lazarevi Oleg suunas mind treeneripabereid tegema, öeldes: Tom, äkki liigud hoopis seda teed?

Mul oli isu täis võrkpallist. Ei tundnud enam rõõmu võidu puhul ega kurbust kaotuse puhul. Ma lihtsalt olin nagu mingi köögivili, kes tegi oma asja igapäevaselt. Arvan, et mingil hetkel põlesin ma ikkagi treenerina läbi. Sest tegin seda nii palju. Mul oli nii palju asju vahepeal. Olin Urmas Tali ja hiljem Avo Keele kõrval Pärnu VK meeskonna juures abitreeneriks, siis samal ajal tegin neid noortekoondisi: kus ma olin peatreener, siis teises abitreener, siis jälle peatreener, jälle teine treener... Pluss veel noortegrupid, kõik vanused, pluss veel esiliiga. Vaba aeg oli jõulude ajal kaks päeva ja jaanipäeval kaks päeva. Sellist aega, kus puhata või lihtsalt olla, ei olnudki. See tõmbas mind tühjaks. Ma ei tahtnud seda enam teha.

Tegelikult ei olnud. See tekkis võib-olla Avo Keele kahel viimasel peatreeneri-hooajal Pärnus. Ta ise mulle vaikselt mainis, et, Tom, mis sa sellest arvaksid? Aga sellist ambitsiooni, et kunagi olla meeste treener, seda ei ole mul küll olnud. Kui mõtlen praegu ambitsioone siit veel edasi, näiteks et olla aastaid meeste treener ja et kunagi oleks eesmärk Eesti koondise treener olla... ei, selliseid ambitsioone mul ei ole.

Eestis on veel üks väga hinnatud noortetreener – Raul Reiter. Tema polegi minu arusaamise järgi ihanud täismeeste võistkonna peatreeneri ametit. Sinul ikkagi oli see ambitsioon kogu aeg olemas?

See sisekonkurents on sul sel positsioonil ikka väga kõva!

Dream Team... Paneme siis nii, et sidemängijad on meil näiteks Markkus Keel ja Richard Voogel. Tempomehed Mihkel Tanila, Mattias Rahuoja ja Jörgen Vanamõisa. Nurka paneme koondisemehed – Karli Allik ja Märt Tammearu. Siis võiks panna... k*rat, neid nurgamehi on nii palju! Sinna võiks panna veel Taavet Leppiku, Denis Losnikovi, Helar Jala, Kevin Saare...

Lihtsalt see meeskonna pakkumine tekitas sellise võimaluse teha midagi, mida varem pole proovinud, ja mida oleks äge teha. Nii see 1 + 1 leping sai Pärnu VK-ga sõlmitud. Tegelikult selle hooajaga saabki minu leping Pärnuga läbi.

Kuidas tunned – kas uus väljakutse andis uue hingamise?

Mulle meeldis eelmine hooaeg väga. Me küll ei võitnud palju, saime vist hooaja peale 5-6 võitu, aga mulle meeldis see protsess. Kuna meil oli selline noor sats ja mängijad, kes ei olnud seda raskust varem sedasi kandnud, siis see väljakutse mulle väga meeldis.

Tänavune hooaeg, kus sul on juba kogenud mängijad sees, kes peaksid tulemust tegema, ka see on äge. Et saan ka seda peatreenerina kogeda.

Mullust komplekteerimist arvestades oli Balti liigas esinelikusse jõudmine kõva saavutus. Milliste tulemustega tänavu võiks rahule jääda?

No karikafinaali nüüd ei saanud, see on kindlasti pettumus. Balti liiga Final Four on igal juhul eesmärk ja seal tahaks finaalis mängida. Ja meistrikate finaali peame jõudma igal juhul. Need kaks asja. Eesmärkide osas kindlasti allahindlust ei tee. Selle nimel teeme tööd ja loodame, et nii läheb.

Muide, miks ei leia Pärnu nimekirjast enam sidemängijat Richard Voogelit ja kergejõustiklasest üllatusmeest Tony Nõu?

Ja Kaur Erik Kaisi ka ei ole.

Tema puhul on teada, et valis rannavõrkpalli.

Ta läks randa jah. Richard Voogel läks sõjaväkke, on seal siiani. Ta saab vist nii palju nüüd sealt välja, et pääseb õhtuti Selveri trennidesse. Tony Nõu... Eelmine aasta temaga proovisime, tuli tasapisi juba mängu sisse ka. Aga ma ei näinud ise, et sealt ikkagi sel tasemel võrkpalliks nii suurt ainest oleks. See oli tegelikult pigem minu enda otsus.

Meeskonna hingekirjas on 16-aastane nurgaründaja Georg Kutser. Kas see on kõva avanss noorele mehele või on ta tõesti meestele vääriline treeningpartner juba?