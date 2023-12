Eesti korvpalli tulevikulootus teeb Viimsi eest kauaoodatud debüüdi

Gerrit on tiimiga juba mitu kuud koos treeninud ning tunneb, et on nüüd valmis väljakule naasma. „Taastumine võttiski aega, aga nii füsioterapeudid kui jõusaalitreenerid on minuga head tööd teinud. Viimsi korvpallimeeskonnas mängimine vastab minu isiklikele ambitsioonidele korvpallis ning pakub suurepärast võimalust kuuluda toetavasse ja eesmärgile suunatud meeskonda. Ootan väljakule tulemist,“ rääkis Gerrit kauaoodatud debüüdi eel.