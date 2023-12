NOVEMBRI AUHINNAD | Paf liiga parimad mängijad, suurimad üllatused ja äpardused. Mis oli vingeim lahing?

Kuu mängija

Kaljurand: Artem Kovalov. 202-sentimeetrine Viimsi keskmängija tõi novembris 45% visketabavusega neljas matšis keskmiselt 19,3 punkti, võttis maha üheksa lauda (neist enam kui kaks vastase korvi alt), tegi 2,3 vaheltlõiget ning blokeeris 1,5 viset. Sealjuures aitab 26-aastane tsenter ka mängu laiali tõmmata, sest ta sopsas kaare tagantki viskeid ligi 40%-ga. Natuke võib norida küll vabavisete (63%) ja pallikaotuste (3,3) kallal, ent lõppeks oli ukrainlase efektiivsusnäitaja lausa 25,8. See on kõva number – eriti kui arvestame, et ta on noores meeskonnas sisuliselt ainus pikk, kes uhab platsil 33 minutit. Ja see polnud kaotusmängudes säramine, vaid Viimsi võitis neist neljast mängust kaks.