Lõuna-Korea tippjalgpallur filmis vahekorda oma endise tüdruksõbraga

Hwang on karjääri jooksul Lõuna-Korea koondist esindanud 62 kohtumises, mille jooksul on ta löönud 19 väravat. Mängija kuulus koondise koosseisu ka eelmisel nädalal toimunud MM-valikmängudes Singapuri ja Hiina vastu.

Nüüd on aga vähemalt mõneks ajaks Hwangi koondise esindamisel kriips peal. 31-aastane Hwang on uurimise all, kuna kahtlustatakse, et ta filmis salaja vahekorda oma endise tüdruksõbraga. Hwang ise eitas kuriteo toimepanemist. Tema sõnul oli vahekorra filmimine konsensuslik.