Kristo Tohver vilistab Konverentsiliiga kohtumist

Samal päeval on Euroopa liigas ametis EJLi kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik, kes täidab kohtunike vaatleja ülesandeid Servette FC (Šveits) ja AS Roma (Itaalia) vastasseisus. Kaasiku pilgu all mõistab mängus õigust Poola kohtunikebrigaad: peakohtunik on Daniel Stefański, abikohtunikud on Dawid Golis ja Michał Obukowicz ning neljas kohtunik on Wojciech Myć, videokohtunikena tegutsevad Piotr Lasyk ja Paweł Pskit. Mäng Genfi staadionil algab kell 22.00.