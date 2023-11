Haigus murdis Eesti mehed Östersundis maha ja teatenelik neljapäeval ei stardi

„Kahjuks poisid haigestusid ja kuna me ei taha sportlaste tervist ohtu seada, siis langetasime otsuse, et meeskond homme ei stardi,“ rääkis koondise spordidirektor Kauri Kõiv Delfile, et haigust on õnnestunud vältida vaid Rene Zahknal ja Robert Heldnal.