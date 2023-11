Kavandatav automaks on juba kuid olnud Eesti ühiskonna üks teravaim teema, mis puudutab sisuliselt kõiki. Muude arutelude taustal on auto- ja motosportlased püüdnud saada sportimiseks mõeldud tehnika maksustamisel erisust, kuid siiani on ettepanekud põrkunud justkui vastu betoonist seina. Autospordiliidu juhatuse liige Janis Kaal nendib seepeale, et kogu ülejäänud spordisüsteemi vaates on nad sattunud diskrimineeritava rolli.