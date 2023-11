Kohtunike rindel ei muutu midagi. Isegi kõige loogilisem lahendus pole tehtav

Erinevalt jalgpallist on Eesti korvpall viimasel ajal suurematest kohtunikega seotud skandaalidest pääsenud. Eesti-Läti liigas hõõguvad pinged siiski kogu aeg tuha all ja eelmise nädala lõpus lõid need lõkkele pärast Lätis peetud Riia Zelli - Pärnu Sadama kohtumist.