Kahekordne olümpiavõitja sai salapärasel põhjusel kinga, sahinad viitavad tiimikaaslase emale

Blackhawks kirjutas pressiteates 38-aastase Perry eksimusest haruldaselt karmil toonil. „Pärast sisejuurdluse läbiviimist selgus, et Corey Perry on käitunud ebaadekvaatselt ning rikkunud nii oma mängijalepingusse kirjutatud punkte kui ka klubi sisemisi väärtusi, mis on mõeldud professionaalse ja turvalise töökeskkonna edendamiseks,“ seisis teates.