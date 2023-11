PSG-le vastuolulise penalti määranud videokohtunik sai karistada

Kuigi Euroopa jalgpalliliit (UEFA) ei ole vastuolulist penaltit kommenteerinud, on praeguseks selgunud, et videokohtunik Tomasz Kwiatkowski on tänase euromängu kohtunike brigaadist eemaldatud. Poolakas Kwiatkowski pidi kolmapäeval olema ametis Real Sociedadi ja Red Bull Salzburgi mängus, kirjutab The Guardian.

„Minu arvates oli see vale otsus. See oli rikošett, mis näeb aeglustusest vaadates võrreldes otseülekandega täiesti erinev välja. See [pall] tabas tema kätt, aga ma ei usu, et tema käsi oli ebaloomulikus asendis. Minu arvates oli see halb otsus,“ kommenteeris Howe.