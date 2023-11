Gambia aasta treeneriks valitud Zahovaiko otsib välismaalt uut väljakutset, aga ei istu ka kodus käed rüpes

Gambias talle osaks saanud tunnustusest kuulis Zahovaiko päev enne auhinnagala toimumist. „Päev varem anti teada. Küsiti, kas saaksin kohale tulla. Ütlesin, et hakkan tulema,“ muigas Zahovaiko, olles auhinnast mõistagi meelitatud. „Olin ausalt öeldes meeldivalt üllatunud. Uhke tunne on. Terve klubi ja võistkond õnnitles mind juba auhinna puhul. Minu sõnum neile oli, et see ei kuulu ainult ühele mehele, vaid auhind on meie kõigi kätetöö ja ühine tunnustus meile kõigile.“