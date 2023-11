KOMMENTAAR | Laske venelastel jalgpalli mängida!

Lugu ilmus esmakordselt JALKA novembrikuu numbris.

FIFA eelmine president Sepp Blatter on kinnitanud, et enne seda, kui ta korruptsioonis süüdi mõistetuna organisatsiooni eesotsast tagandati, kohtus ta Nobeli rahuauhinda välja andva komiteega, et veenda neid preemiat FIFA-le andma. Teda ei võetud kuulda. Nüüd paistab, et UEFA president Aleksander Čeferin üritas võtta suunda selle poole, et rahuauhind isiklikult võita.

Kuidas muidu seletada Čeferini soolot, mille järgi oleksid Venemaa U17 noortekoondised tagasi rahvusvahelistele võistlustele lubatud? Tuletame meelde, et skandaalne otsus tuli UEFAs kõne alla väidetavalt eelneva kooskõlastuseta ning olevat olnud suuresti Čeferini oma plaan. Liigutuse läbimõtlematust kinnitab see, et vaid paar nädalat hiljem teatas UEFA selle tühistamisest – põhjenduseks toodi see, et ei olnud võimalik leida tehnilist lahendust, mis oleks lubanud Venemaa võistkondadel kaasa lüüa. Tõlgime ära: piisavalt paljud Euroopa riigid andsid teada, et nemad ei ole nõus venelastega mängima. Oleks Čeferin selles osas eeltööd teinud või natuke maad kuulanud, oleks ju kohe selge olnud, et eelkõige Ida- ja Põhja-Euroopa ei ole Venemaa jalgpalliperre taaslubamiseks kaugeltki valmis.

Veel huvitavam on aga see, miks on Čeferini hoiak vähem kui kahe aastaga sedavõrd drastiliselt muutunud. Eelmise aasta veebruaris oli UEFA ju üks esimesi spordiorganisatsioone, kes Vene koondised ja klubid oma sarjadest kõrvale heitis, teenides sellega kõvasti kiitust. Vaid paar kuud hiljem tuli Čeferin aga välja avaldusega, et tema süda on Venemaa sportlastele mõeldes murdumas. Ukraina inimesi küll pommitatakse igapäevaselt, aga vähemalt saavad nemad endiselt UEFA võistlustel osaleda! Vaesed venelased…