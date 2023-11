Soomlasest olümpiavõitja sai sponsorilt hoiatuse

Swixile, mis toodab suusakeppe ja sponsoreerib Niskaneni, see üldse ei meeldinud.

„Selline käitumine on nendevahelise lepingu rikkumine,“ ütleb Swixi Soome osakonna boss Aki Tuovinen YLE-le.

„Ta saab hoiatuse. See on leebeim võimalik karistus. Selline käitumine ei ole meie ettevõtte väärtustega kooskõlas,“ lisas ta.

Tuovinen rõhutas, et Niskanen on muidu käitunud väga eeskujulikult ja neil on hea meel olla tema sponsor.