Eesti käsipallinaiskond sai põneva taustaga peatreeneri

Viimati juhendas Eesti naiskonda Taavi Tibar.

„Mulle on väljakutsed alati meeldinud. Kui käsipalliliidust pakkumine tuli, mõtlesin pisut, konsulteerisin klubide treeneritega ja otsustasin selle vastu võtta. Pean enda tugevuseks seda, et olen meie alal pea igat ametit pidanud ning oskan asja mitmest küljest näha. Ehk on ka hea, et ma pole ühegi klubiga otseselt seotud ja saan täiesti neutraalselt pinnalt alustada,“ kommenteeris Rohi alaliidu pressiteate vahendusel.

Uue peatreeneri kõrvale istuvad HC Tabasalu mängiv treener Kerli Jõks ning Aruküla/Mistra treener Martin Kalvet.

„Eesmärgiks on ikka naiste käsipalli arendada ja mingi suund pikemaks plaaniks võtta. Ühe kogunemisega suuri muutusi ei tee, aga kuskilt tuleb alustada. Euroopas läheb naiste käsipall järjest enam professionaalsemaks ning populaarsemaks. Kutsume koondisesse mängijaid, kes on motiveeritud Eestit esindama ning tahavad ka ise sammu edasi astuda,“ jätkas jaanuaris 30-aastaseks saav Rohi.

Eesti käsipalliliidu juhid usuvad, et just Rohi on õige mees meie noort naiskonda juhendama.

“Usume, et Ergo Rohi rahvusvaheline kogemus käsipallis annab talle unikaalse vaatepunkti naiste koondise eesotsas. Meie eesmärk on, et Eesti naiste käsipall teeks sammu edasi ning Ergol on selge visioon, kuidas seda täide viia. Koostöös Eesti klubide treenerite, Kerli Jõksi ja Martin Kalvetiga peaksid nad meie noortele mängijatele sisendama motivatsiooni, et uuele tasemel jõuda. Kui neile veel lisada meie kogenud välismängijad, siis näeme, et potentsiaali on palju,“ selgitas treeneri valikut Eesti Käsipalliliidu president Kristina Kallas.