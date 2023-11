Ferrari insener meenutas Michael Schumacheri tragöödiat: arvasin algul, et ta vigastas kõigest jalga

Ferrari insener Smedley meenutas, et sai Schumacheri õnnetuse kohta infot Felipe Massalt. Smedley töötas koos brasiillasega Ferraris aastatel 2006–2013. Enne seda oli tema hoolealuseks just Schumacher.

„Olin kodus, kui märkasin, et Felipe mulle helistas. Ta ütles, et „Michael on sattunud suusaõnnetusse“. Ma vastasin: „Oh, okei. Kas ta on endale haiget teinud?““