Profijalgpallis hakatakse katsetama karistuspingi reeglit

Nimetatud 10-minutilist karistust on kavas rakendada näiteks küüniliste vigade ja distsiplinaarrikkumiste korral.

Karistuspingi reeglit on rohujuuretasandil katsetatud alates 2019. aastast, kuid täiskasvanute jalgpallis pole seda seni testitud.

Endine tippkohtunik Pierluigi Collina, kes on FIFA kohtunike komitee esimees, ütles, et kavandatavad katsed hõlmavad „väga tõenäoliselt“ professionaalset jalgpalli.

IFAB-i sekretär Lukas Brud sõnas, et üks järgmistest sammudest on leida sobivad võistlused, kus uut reeglit katsetada.

„Kohtumise positiivne sõnum on, et jah, me astume selles suunas mingeid samme,“ sõnas Brud Londonis toimunud koosoleku järel BBC Sportile.