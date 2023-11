Tallinna Männiku jalgpallihall kukkus lume raskuse all kokku

Ta kinnitas, et keegi lumevaringus viga ei saanud. Poom avaldas lootust, et mõne päevaga saab hall taas püsti.

„Kõigepealt on vaja halli kile pealt lumi ära vedada, siis on vaja vaadata, mis on kahjustused ja siis hakata seda parandama. See ei ole kahjuks meile esimene kord, et on nii juhtunud,“ rääkis Poom.