Rootsi suusatähed haigestusid koduse MK eel koroonaviirusesse

„Oleme olukorras, kus mitmed koondislased on pärast Ruka MK-võistlusi andnud positiivse covid-19 testi. Olukord on ilmselgelt kahetsusväärne ja me võtame praegu kasutusele mitmeid eri meetmeid nakkuse edasise leviku piiramiseks,“ teatas Rootsi koondise arst Rickard Noberius.