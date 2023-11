Bruker Alpha II paljastab kunstiteoste võltsija ja suusapetturi. Kogu tõde fluorimäärde testimisest

Mida talvele lähemale, seda kõlavamaks muutusid jutud, et murdmaasuusatamist tabab kohe-kohe katastroof. Põhjus: tänavusest keelustatud fluorimäärded. Kusjuures probleem ei peitu uutes määretes, mis peavad suusad libisema panema, vaid fluori tuvastamises. Seda vett hülgavat ainet, mida kasutati üle kolme aastakümne, olevat endiselt kõik kohad täis, ja kui aparaat ühegi molekuli kinni püüab, ei pääse suusataja starti. Ähvardati, et sportlastel on vaja õnne fluorikontrollist läbi vingerdamiseks, sest kurikuulus 30 000 eurot maksev aparaat, mille kalibreerimine võttis aega paar aastat, leiab igalt teiselt paarilt keelatud ainet.