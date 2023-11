Rakvere võitlusõhtu peamatšis võtab Remmer vastu leeduka, kohalik mees Saar kohtub Eestis elava Afganistani sõjapagulasega

Fightcard:

Poks, 67 kg, 3x3 Karl Jaanup vs Aleksandr Bauer

K1, 65 kg, 3x3 Zubair Osmani vs Oskar Perelstein

K1, 71 kg, 3x3 Rasmus Kuldsepp vs Daniel Zarov

K1, 67 kg, 3x3 Rasmus-Ronin Jõgi vs Rasmus Maivel

Poks, 65 kg, 3x5 Daniil Lisenko (Ukraina) vs Semjon Kamanin

K1, 72 kg, 3x3 Vjaceslav Borsevskij (Läti) vs Markus Mittal

Poks, 80 kg, 3x3 Edgards Raitis (Läti) vs Stiven Aas

K1, 65 kg, 3x3 Ismail Haidari (Afganistan) vs Marek Saar

Poks, 75 kg, 3x3 Sardor Islomjonov (Usbekistan) vs Sander Reemets

K1, 71 kg, 3x3 Deividas Michneviucius (Leedu) vs Ott Remmer

Enim oodatakse Rakveres ringi Marek Saart

Korraldaja Mark Tervinsky kommenteeris, et kodupublik ootab kõige enam ringi Marek Saart. Poksija on tema sõnul praegu matšiks kõvasti valmistunud.

Marek osales UFN-il ka mullu, kuid siis lõppes ta matš kaotusega, millega ta mõistagi rahule ei jäänud. Kui muidu ta teeb nädalas trenni kolm-neli korda, siis viimased kuu aega teeb ta trenni kaks korda päevas. Samuti teeb ta enne võistlust kolmenädalase laagri, kus pühendub vaid trennidele. Kõige rohkem paneb ta rõhku kiirusele.

Saar ütleb, et vastane on tal tänavu kindlasti tugev, aga eks ringis selgub, kumb on parem.

Marek Saare vastane on Afganistani poksitšempion

Vastane on Marek Saarel Ismail Haider, kes on sündinud ja kasvanud Afganistani pealinnas Kabulis. Praegu elab mees pagulasena Eestis. Ismail on tegelenud poksiga üle 15 aasta ja on Afganistanis enda tiimi tšempion.

Ta unistab Eestis elades võidelda nii riiklikel kui rahvusvahelistel võistlustel, et Eestit esindada.

Rasmus Maivel teeb pro debüüdi