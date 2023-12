Eesti oma spordidokineedus? Steiv Silm Levadia treeneritrallist ja Keila sisetülist: sellist draamat ma ei oodanud

Panustamisettevõte Coolbet on viimasel kolmel aastal teinud doksarja „Võidu nimel“. Esimese hooaja peategelane Pärnu Vaprus jäi liigas selgelt viimaseks, teisel hooajal fookuses olnud Tallinna FCI Levadia juurest läbi lausa neli peatreenerit ja aasta läks kõigiti aia taha. Kolmandal aastal aga jõudsid korvpalliklubis Keila Coolbet hooaja avamängu eel kaks meeskonna vedajat tülli minna, mistap peatreener Peep Pahv ajutiselt tiimi juurest minema löödi. „Raske öelda, kas see on needus. Üks juhtum on justkui juhus, aga järjest nii Levadia kui Keila hooajad... Küsimus on rohkem selles, kuidas see mul nii kaks korda järjest sattus? Sellel pigem pole loogilist selgitust, aga filmitegija seisukohalt ütleks, et vahel peab nii-öelda õnne ka olema,“ märkis nende sarjade taga olev Steiv Silm.