VIDEO | Anett Kontaveit Katrina Lehisest: olen alati imetlenud tema vahetust ja siirust

Lehis tunnistab, et iga kord kui ta olümpiavõidust räägib, hakkab tal hääl värisema. „See on täiesti teine emotsioon. Ausalt öeldes mäletan ka seda mõtet, et me vist ei tule olümpiavõitjaks,“ meenutab ta. „Oled päev läbi olnud mingis täiesti omas pisikeses mullis. Sul on ümber ainult sinu tiimikaaslased, siis vastased. Ja siis tuleb selline hetk, kus nagu mitte midagi muud ei eksisteeri. Kui see võit tuleb, siis ongi kerge kaos. Kui me pressialasse jõudsime, saime aru, et sellel asjal on tegelikult palju suurem mõju kui see, et me neljakesi seal raja peal olime,“ räägib vehkleja.