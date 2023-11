TIPPHETKED | Tartu Ülikool võttis eurosarjas Hollandi tippklubi vastu kindla võidu

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Gundars Vetra sõnul andis võit meeskonnale eneseusku. „Täna tuli meil hea mäng välja. Saime reedel paraja õppetunni ja suutsime paari päevaga ennast kokku võtta. Täna oli hea agressiivsus kaitses ja rünnakul liikus pall hästi. Meeskond näitab, et saavad tugevate meeskondade vastu mängida küll, sest selles Hammersi meeskonnas on korralikud mängijad koos. Me peame lihtsalt endasse uskuma rohkem ja mängima enesekindlalt. Tahan, et meeskonnal oleks stabiilselt võitja mentaliteet, mitte et teeme ühe hea kuu ja siis kukume paariks mänguks täitsa auku. Loodetavasti annab tänane mäng ka laupäevaseks Prometeyga kohtumiseks meeskonnale eneseusku,“ sõnas Vetra.