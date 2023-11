Elu parima sõidu teinud Susan Külm unistab suurelt: tahan, et iga võistlus oleks palgapäev!

„Stardis olin päris ärevil ja heas mõttes närvis, sest konkreetselt ju ei teadnud, mis seisus võrreldes teistega olen,“ ütles Külm pärast võistlust Delfile antud intervjuus. „15 kilomeetrit on selline distants, kus pead kiiresti ja tugevalt sõitma, aga samas ei tohi rapsima hakata. Keskendusin just tehnilisele poolele, et liiguksin pika ja liugleva sammuga pidevalt edasi.“