Eesti tennisemeeskonda sunnitakse mängima ebaturvalises Iraanis. Loobumisel võivad olla kurvad tagajärjed

Eesti tenniseliit esitas novembri alguses rahvusvahelisele tenniseliidule ITF ametliku palve mängupaika muuta või Eestisse ümber kolida. Aluse selliseks ettepanekuks annab Davis Cupi reeglite raamatu paragrahv 29.2.5, mis ütleb, et riikidelt, kellele on määratud matši korraldusõigus, võidakse see ära võtta, kui nende vastasel pole võimalik riiki siseneda intsidentide nagu „sõda“, „poliitilised rahutused“, „terrorism“ või „looduskatastroof“ tõttu.