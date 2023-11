TIPPHETKED JA FOTOD | Nädala mäng: Kalev/Cramo suutis eduseisu hoida ja võitis kodusaalis Läti esiklubi

Milline on olukord Kalev/Cramos?

„Kaks nädalat on olnud viimase vee välja pigistamine. Sättisime trennidega nii, et euromängude ajal olime füüsiliselt üsna heas seisus. Nüüd pole kahe nädala jooksul saanud väga trenni teha, pigem on olnud reisimine ja visketreeningud. Füüsiline pool on nii ja naa,“ rääkis Rannula hoolealuste üldisest seisust.

Komplekteerimine on Kalev/Cramol sel hooajal üldse üsna vaevaliselt läinud, eriti puudutab see tagaliini. „See hooaeg on minu jaoks olnud esmakordne, kus ma olen nii palju eitavaid vastuseid saanud,“ märkis Rannula. „Kui veel paar aastat tagasi võis madala hinnaga leida lihvimata teemante, siis nüüd on hinnad nii üles läinud, et jutu peale stiilis „nüüd ma arendan või viin sind kõrgemale“ ei tule enam väga keegi. Proovisime nii- ja naapidi. Ma ei valeta, kui ütlen, et umbes kümme tagamängijat on minema läinud. Ühel hetkel tegime otsuse, et paneme kaardid Kovliari peale ja mingil määral tõi see kaasa, et ta sai sellise pakkumise (Hispaania kõrgliigatiimilt Obradoirolt - A.K.).“