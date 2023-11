Kelly Sildaru teeb peagi oodatud tagasituleku lumele: põlveortoos on tellitud, siis saab uuesti suusatama minna

„Põlveortoos on tellitud, ootan, kuni see valmis saab ja siis saab uuesti suusatama minna, mida ma väga ootan,“ rääkis Sildaru.

Kas Sildarut ka tulevasel hooajal võistlema näeb, pole veel selge. „Eks seda ole näha, mu kõige suurem eesmärk on täielikult taastuda, et uue vigastuse riski võimalikult väikeseks teha. Suuresti on näha siis, kui ma esimest korda uuesti lumele lähen: kuidas mu põlv sellele vastu peab ja mis siis edasi saab. Praegu on pikki plaane raske teha, tuleb päev korraga võtta ja jooksvalt vaadata,“ analüüsis Sildaru.

Juttu tuli ka sellest, et kas ja kuidas mõjutab heas või halvas vormis olemine Sildaru sooritust. „Tõenäoliselt suudan võistlustrikke teha nii heal kui halval päeval, nii heas kui halvas vormis. Pigem on nii, et saad aru, kui on hea tunne või kui vastupidi. Aeg on näidanud, et mida rohkem ühte kindlat asja harjutada, seda enesekindlamaks ka trikk läheb,“ lisas eestlanna.