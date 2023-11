EOK-st välja heidetud tantsuliidu asepresident: otsus oli üllatav, sest kohtuasi on veel pooleli

Korduvalt tantsuspordi organisatsioonide olukorda arutanud Eesti olümpiakomitee (EOK) täitevkomitee otsustas novembri keskpaigas Eesti tantsuspordi liidu (ETSL) liikmete seast välja arvata . ETSL-i asepresidendi Ivo Kappeti sõnul oli otsus neile üllatav. „Eesti tantsuspordi liit on olnud ligi 30 aasta jooksul korrektne partner EOK-le, täites alati kõiki oma kohustusi Eesti sportlaste ja treenerite ees. Ettepanek arvata välja alaliit, mis koondab endas ligi 3600 sportlast, ligi 60 EOK treenerit ning kus harrastatakse viit erinevat tantsustiili, on kindlasti üllatav,“ märkis ta kirjalikult Delfile.

„Veelgi üllatavam on asjaolu, et põhjuseks toodi mittevastavus nii-öelda alaliidu „normidele“. Normipuuduseks loeti rahvusvahelisest alaliidust välja arvamine ning „kellegi“ poolt esitatud seisukoht, et kohtuvaidlus oma õiguste kaitseks rahvusvahelises õigussüsteemis on perspektiivitu. Seda seisukohta esitles EOK peasekretär, tema agenda selliselt asju esitleda on meile arusaamatu, sest kuni eelmise aasta lõpuni oli ta täiesti vastupidisel seisukohal, milleks oli selge arusaam, et kuni käib kohtuvaidlus liikmelisuse üle, ei ole põhjust teha muudatusi EOK liikmeskonnas,“ tõdes ta.