Rahvusvaheline käsipallihooaeg kulmineerub spordiala sünniriikides toimuva MM-iga

Tänapäevase käsipalli sünniriikideks peetavates maades alustavad 32 riiki, et võidelda nii tiitli, kui ka olümpiakohtade pärast.

Traditsiooniliselt alustab suurfavoriidina Norra, kes on valitsev Euroopa ja maailmameister ning kelle taskus on neilt turniiridelt vastavalt üheksa ja neli kulda. Nende suurimad konkurendid on valitsevad olümpiavõitjad prantslased ning 2019. aastal planeedi parimaks tituleeritud hollandlased. Lisaks ei saa kindlasti unustada kodus alustavaid teisi Skandinaavia riike. Taanlased, kelle hiilgeajad jäid sajandivahetusse ning eelmise MM-i viiendad, rootslased, kes mõlemad meeletu rahva toetuse abil kõrgetele kohtadele mängida soovivad.