VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Kas Raiestel peab närv vastu? Kuidas Müürsepp anonüümseid sõimajaid käima tõmbas

PAF Eesti-Läti korvpalliliigas arutleti Viimsi ja TalTechi edu üle. Mõlemad tiimid näitavad, et põhimõtteliselt on võimalik edukalt hakkama saada ainult eestlastega mängides. See võiks olla päris julgustav nägemus esiliiga klubidele, kellel on ambitsiooni kõrgemale tõusta. On lätlased saanud hakkama ainult omadega ja tuleb välja, et saame meie ka.