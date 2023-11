Flora naiskond võitis kuuenda järjestikuse meistritiitli

Flora naiskond on naiste Meistriliigas võidutsenud aastatel 2018–2023. Milles see ime seisneb? „Tuleb keskenduda järgmisele asjale, järgmisele mängule, järgmisele ülesandele. Vahet ei ole, kas me räägime spordist või ükskõik millest. Kui mõelda liiga palju ette, siis igasugused probleemid ja asjad paistavad palju suuremaks, kui nad tegelikult on,“ analüüsis naiskonna peatreener Aleksandra Ševoldajeva ERR-ile antud intervjuus.