VIDEO | Joonas Riismaa koduklubi lõhkas senise korvpallihooaja ühe suurema üllatuspommi

Brindisi on ühe võidu ja kaheksa kaotusega tabelis 15. ehk eelviimasel kohal. Virtus jätkab seitsme võidu ja kahe kaotusega liidrikohal. Euroliigas on Virtusel kirjas seitse võitu ja kolm kaotust, seal ollakse kolmandal positsioonil.

Sassari on kolme võidu ja kuue kaotusega 14. kohal.

Anwil on Poola meistrisarjas võitnud kõik üheksa mängu. Teistega on märgatav vahe sisse tehtud, sest ülejäänud võistkondadel on vähemalt kolm kaotust.